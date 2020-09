Von ihr stammt der Vorschlag: Chefin der Bildungsminister und -ministerinnen Stefanie Hubig.

Quelle: arne dedert/dpa

Durch den getrennten Unterricht sollen die Mädchen mehr für die Schulfächer begeistert werden, die eher technisch sind. Die Bildungsministerin sagt, dass in gemeinsamen Klassen Mädchen in Fächern, wie Physik, eher zurückhaltender sind, während die Jungen nach vorn stürmen und sagen sie machen das Experiment. In Klassen ohne Jungs habe man beispielsweise festgestellt, dass sich Mädchen dann mehr im Unterricht trauen etwas auszuprobieren.