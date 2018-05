Am häufigsten kommt es vor, dass Lehrer Gewalt mit Worten erleben. Das heißt, sie werden beschimpft, beleidigt oder sogar bedroht. Jede zweite Schulleitung sagte, dass das an ihrer Schule vorkommt.

Auch, dass Lehrer von Schülern geschubst, geschlagen, getreten oder mit Gegenständen beworfen werden, passiert gar nicht so selten. Bei jeder vierten Schule hat es solche Vorfälle in den vergangenen Jahren gegeben. Am häufigsten ist es in Grundschulen passiert.

Oft mobben Schüler oder Schülerinnen ihre Lehrer aber auch im Internet. Jeder fünfte befragte Schulleiter sagte, dass an seiner Schule Lehrer schon im Interent von Schülern beleidigt oder bedroht wurden. Das nennt man Cybermobbing.