Das haben jetzt Experten versucht, in einer Umfrage herauszufinden. Dafür haben sie mit Schulleiterinnen und Schulleitern aus ganz Deutschland gesprochen und sie gefragt, ob es Angriffe gegen Lehrer an ihrer Schule gab. Mehr als die Hälfte von ihnen sagten: Tatsächlich seien an ihrer Schule Lehrerinnen und Lehrer in den vergangenen fünf Jahren beschimpft, gemobbt, bedroht, beleidigt oder belästigt worden.