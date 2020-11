Die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre macht zum Beispiel den Kaffeebauern zu schaffen. Viele Kaffeebauern in Äthiopien verdienen deshalb nicht mehr genug Geld und können ihre Familien kaum ernähren. Hinzu kam im vergangenen Jahr eine Heuschreckenplage. Die Insekten haben in kürzester Zeit ganze Äcker kahlgefressen und so für eine Lebensmittelknappheit gesorgt. Außerdem gab es in diesem Sommer heftige Überschwemmungen. Tausende Menschen haben dadurch ihr Zuhause verloren.