Guatemala liegt zwischen Nord- und Südamerika. Quelle: ZDF

Trotz allem sind schon viele Menschen aus Guatemala zum Beispiel in die USA geflohen, viele weitere haben es vor. Sie wollen weg von der Gewalt in ihrem Land. Vor allem junge Menschen hoffen, dass sie in den USA ein besseres Leben haben werden. Sie wünschen sich dort mit einem Beruf Geld verdienen zu können und nicht Teil einer Bande werden zu müssen. Auch Franklin ist vor den Banden in Guatemala geflohen und lebt nun in den USA. In dem Video unten erfahrt ihr mehr über ihn und seine Geschichte.