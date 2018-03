Der Pfeil zeigt, von wo die Rohingya nach Bangladesch geflohen sind. Quelle: ZDF

Die Flüchtlinge gehören zur Volksgruppe der Rohingya. Die Rohingya werden in Myanmar ausgegrenzt und schlecht behandelt. Vor ein paar Jahren haben die Rohingya eine Rebellengruppe gegründet, um gegen die Regierung zu kämpfen. Ende August hatte diese Rebellengruppe Soldaten der Regierung angegriffen. Das Militär reagierte mit brutaler Gewalt und begann damit, ganze Dörfer der Rohingya niederzubrennen.



Hunderte Menschen sind seitdem gestorben. Viele flohen in das Nachbarland Bangladesch. Unter den Flüchtlingen sind auch viele Kinder. Sie leiden besonders unter den schlechten Bedingungen in den Lagern. Außerdem haben sie in ihrer Heimat und auf der Flucht oft schlimme Dinge erlebt.