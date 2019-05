Am Karfreitag im Jahr 1998 einigten sich Politiker auf ein Abkommen. Sie legten darin bestimmte Regeln fest, zum Beispiel dass es keine Grenze mit strengen Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland geben soll. Das sollte dabei helfen, dass die Menschen problemlos zwischen den Ländern hin und herreisen können und die Trennung beider Länder nicht so deutlich ist. Tatsächlich klappte das ziemlich gut. Damit wurde in der Region Nordirland der Frieden gesichert.