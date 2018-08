Was am Wochenende in der Stadt Chemnitz im Bundesland Sachsen passiert ist, beschäftigt mittlerweile ganz Deutschland. Dabei ist vieles noch unklar. Fest steht: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der in der Nähe eines Stadtfestes in der Innenstadt zwischen mehreren Menschen zu einem Streit und zu einem Messerangriff. Dabei wurden drei Männer verletzt, einer von ihnen starb. Das Opfer war ein 35-jähriger Deutscher. Nun ermittelt die Polizei. Zwei junge Männer wurden festgenommen. Die Polizei sagte am Montag, dass sie aus Syrien und dem Irak stammen. Sie stehen unter dem Verdacht, die Tat begangen zu haben. Sicher ist das allerdings noch nicht.