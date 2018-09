In der Stadt Chemnitz im Bundesland Sachsen herrscht seit dem gewaltsamen Tod eines Mannes am vergangenen Wochenende viel Unruhe. Die Tatverdächtigen stammen aus Syrien und dem Irak. In Chemnitz gab es viele Proteste und Trauermärsche. Dabei nahmen aber nicht nur Menschen teil, die dem Toten gedenken wollten. Mehrere rechtsextreme Gruppen nutzen den Vorfall in Chemnitz aus, um gegen Ausländer zu hetzen.