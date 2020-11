Kamala Harris bei ihrer Siegesrede

Quelle: AP

An Bidens Seite wird sie stehen: Kamala Harris, die Vize-Präsidentin, also Stellvertreterin des Präsidenten. Kamala Harris hat viele Fans bei den Wählerinnen und Wählern. Auch ihr haben am Samstag viele Menschen zugejubelt. Harris wird in die Geschichte der USA eingehen: als die erste Frau, die erste Schwarze und die erste Frau mit asiatischen Wurzeln in diesem Amt.