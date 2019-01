Gibbons leben in Südostasien, zum Beispiel in den Ländern Indien, Myanmar oder China. Die Tiere leben dort in den Wäldern, wo sie sich gerne in den Baumwipfeln verstecken. Es gibt mehr als 20 verschiedene Gibbon-Arten. Alle sind gefährdet, viele auch vom Aussterben bedroht, wie zum Beispiel der Silbergibbon.