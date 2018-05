Mädchen und Jungs haben heute viel mehr Möglichkeiten als zu Zeiten ihrer Omas und Opas. Seit 2001 schnuppern Mädchen deshalb einmal im Jahr - diesmal am 26. April - dem "Girls' Day" - in sogenannte Männerjobs hinein. Seit 2011 lernen Jungs zeitgleich beim "Boys' Day" angeblich typische Frauenberufe kennen. Manche finden dabei in ganz unerwarteten Bereichen ihren Traumjob.