Wurst zu verkaufen: So oder so ähnlich sieht es in vielen Metzgereien aus. Bei einem anderen Thema gibt es viele Unterschiede.

Quelle: dpa

An der Supermarkt-Theke ist die Auswahl riesig, beim Familienbetrieb in der Kleinstadt ist sie dagegen ziemlich klein. Mal hängen geräucherte Würste von der Decke, mal liegt würziger Geruch in der Luft. Manchmal kriegt man als Kind eine Wurstscheibe zum Probieren, manchmal nicht. Es gibt viele verschiedene Arten von Metzgereien in Deutschland - doch zwischen ihnen gibt es noch viel mehr Unterschiede, als man auf den ersten Blick sieht.