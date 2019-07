Am Mittwoch hat die Bundesregierung nun Ideen vorgestellt, wie sie erreichen will, dass das Leben in Deutschland überall gleich gut ist. Es soll zum Beispiel mehr dafür getan werden, dass sich in ländlichen Regionen Firmen ansiedeln, die Arbeitsplätze schaffen. Außerdem soll es schnelleres Internet und ein bessere Anbindung an Busse und Bahnen geben. Und es soll in Zukunft genauer darauf geachtet werden, wo es welche Probleme gibt, damit in den einzelnen Regionen gezielter geholfen werden kann. Allerdings: Bisher hat die Bundesregierung nur grob erklärt, wie sie die Lebensverhältnisse in schwächeren Regionen verbessern will. Einen genauen Plan gibt es noch nicht. Der soll erst in den nächsten Monaten entstehen.