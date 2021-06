Es geht um den Pine-Island-Gletscher am Südpol in der Antarktis. Er ist einer von zwei großen Gletschern im westlichen Teil der Antarktis. Ein Gletscher ist eine große Masse aus Eis. Der Gletscher besteht aus 180 Billionen Tonnen Eis, also 180 000.000.000.000 Tonnen, das ist ein Viertel der Antarktis.