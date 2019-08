Ein isländischer Wissenschaftler hatte den Okjökull schon 2014 für tot erklärt. An diesem Wochenende gab es eine kleine Trauerfeier für den Gletscher. So soll auf das Problem der Gletscherschmelze aufmerksam gemacht werden. In Island sind schon einige Gletscher abgeschmolzen. Der Okjökull ist bisher der bekannteste ehemalige Gletscher.



Experten sind sicher: Der Klimawandel ist schuld am Sterben der Gletscher. Das Problem gibt es nicht nur in Island, sondern auch an anderen Orten auf der Welt - zum Beispiel in den Alpen oder dem Himalaya-Gebirge.