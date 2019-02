Mindestens ein Drittel der Gletscher in der Hindukusch-Himalaya-Region wird wohl bis zum Ende des Jahrhunderts schmelzen, heißt es in dem Bericht. Wenn nicht genug gegen den Klimawandel getan wird, könnte sogar noch mehr Gletschereis verschwinden. Das hätte heftige Folgen, vor allem für die Menschen in der Region.