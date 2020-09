Am heutigen Freitag ruft "Fridays for Future" zum globalen Klimastreik auf. Global bedeutet, dass der Protest auf der ganzen Welt stattfindet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: In 2.500 Städten rund um den Globus gehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene heute auf die Straße - von Stuttgart über Stockholm bis nach Sydney.