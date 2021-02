Oft ist die Arbeit nicht sicher, zum Beispiel weil es keine Schutzkleidung gibt.

Quelle: ap

Die Firmen in reicheren Staaten können sich aussuchen, wo sie ihre Ware herstellen lassen. Und suchen dabei nach Ländern, in denen das möglichst billig geht. Die ärmeren Länder wiederum sind dringend auf Geschäfte angewiesen. Daher bleibt ihnen nicht viel anderes übrig, als ihre Ware extrem billig herzustellen. Das führt dazu, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter oft viel zu lange am Tag unter schlechten Bedingungen schuften müssen und oft nicht auf ihre Gesundheit geachtet wird.

Kinder müssen manchmal sogar in Fabriken mithelfen, damit die Familie genug zum Essen hat. Und das, obwohl Kinderarbeit in fast allen Ländern offiziell verboten ist.

Auch auf die Umwelt und deren Schutz wird nicht immer geachtet. Giftige Abfälle werden zum Beispiel nicht immer richtig entsorgt. Wenn Menschen mit ihnen in Berührung kommen, können sie davon sehr krank werden.