Exakt - und das liegt an der Medienwelt! Denn während man früher für Glücksspiel ins Casino gehen (und dafür 18 Jahre alt sein) musste, haben wir heute alle "kleine Casinos" in der Tasche - nämlich in unseren Smartphones. So kann man sich jederzeit seeehr leicht Zugang zu solchen Portalen oder Online-Sportwetten verschaffen - und teilweise ein falsches Alter angeben, sich also älter machen, als man eigentlich ist.