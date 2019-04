In den USA haben sehr viele Menschen den Unkrautvernichter "Roundup" verwendet. Einige denken, dass sie wegen des Unkrautvernichters an Krebs erkrankt sind. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind der Merinung, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Deshalb haben sehr viele Menschen in den USA die Firma Monsanto - und damit auch die deutsche Firma Bayer - verklagt. Es ist also gut möglich, dass Bayer Schadensersatz an viele weitere Menschen zahlen muss.