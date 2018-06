Politiker der Europäischen Union (kurz: EU) haben am Montag darüber abgestimmt, ob das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in den nächsten fünf Jahren weiterhin verwendet werden darf. Die meisten Länder stimmten dafür. Auch Deutschland gab sein "Ja". Diese Entscheidung sorgt nun in der Bundesregierung für Streit.