Feentrank oder Piratenkekse, rosafarbene Puppenmamas oder blaue Superhelden - in den Läden gibt es ziemlich viele Produkte, die sich ganz speziell an Mädchen oder ganz speziell an Jungen richten sollen. Oft haben diese Produkte zum Beispiel bestimmte Farben: Mädchen sollen mit Rosa oder Pink und Jungs mit Blau angesprochen werden. Firmen hoffen, so mehr Produkte zu verkaufen. Doch wollen Jungs alles in Blau und Mädchen alles in Pink? Das ist schon ziemlich einfach gedacht, oder? Manche solcher Produkte bedienen also ziemlich platt Klischees. Klischees sind oberflächliche, festgefahrene, vereinfachte Vorstellungen oder Vorurteile. Diese Woche wurden in Berlin genau solche Produkte, die diese einfachen Klischees bedienen, mit einem besonderen Preis ausgezeichnet.