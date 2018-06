Kaum haben die beiden deutschen Eiskunstläufer am Donnerstagmorgen in Pyeongchang ihre Kür auf dem Eis vollbracht, brechen sie vor Erleichterung und Freude zusammen, umarmen sich und kämpfen gegen die Tränen. Denn Aljona Savchenko und Bruno Massot haben eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. Beim Kurzprogramm am Mittwoch hatten sie noch gepatzt und es war alles andere als gut gelaufen. Doch bei der Kür ist den beiden Eiskunstläufern aus Oberstdorf dann alles perfekt gelungen. Ihr Vortrag zu der Musik "La terre vue du ciel" (Die Erde von oben gesehen) war so gut, dass sie ihre Patzer vom Kurzprogramm wettmachen konnten - und sogar die Goldmedaille gewannen. Das ist das erste olympische Paarlauf-Gold für Deutschland seit 66 Jahren.