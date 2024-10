Okay, das Bild hat's euch bestimmt schon verraten: Antwort c) stimmt. Goldschakale sind Wildtiere, etwas kleiner als Wölfe, etwas größer als Füchse. Eigentlich leben sie in Südasien und Südosteuropa. Doch inzwischen tauchen sie auch in Mitteleuropa immer häufiger auf - unter anderem in deutschen Wäldern!