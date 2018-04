Der Golfstrom spielt aber auch selbst eine wichtige Rolle für das Klima. Denn er transportiert gewaltige Wassermassen quer durch den Atlantik. In der Karibik wärmt sich das Wasser auf, bevor der Golfstrom Kurs auf Europa nimmt. Mit im Gepäck führt er dabei jede Menge Luft, die das Klima der angrenzenden Gebiete mitbestimmt. In Europa sorgt er dank der warmen Luftmassen für ein insgesamt ziemlich angenehmes Klima. Wenn sich der Golfstrom weiter verlangsamt, könnte sich dadurch das Klima in Europa und weltweit verändern. Was genau passieren könnte, wollen Forscher nun genauer untersuchen und berechnen.