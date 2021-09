Schon 1977 haben sich die Menschen vor Ort gegen das geplante Atommüll-Lager gewehrt.

Quelle: dpa

Die Menschen in der Region waren allerdings nicht so begeistert von der Idee, den gefährlichen Atommüll in ihrer Nähe zu haben. Seit Ende der 1970er-Jahre - also lange bevor ihr auf der Welt wart - gibt es Proteste dagegen.



Immer wieder gab es Zweifel daran, ob sich der Platz bei Gorleben wirklich gut eignet, um den gefährlichen Müll für Tausende Jahre sicher zu lagern.