Um an diese Menschen zu erinnern und auf das Problem aufmerksam zu machen, wurde heute in München ein ganz besonderer Gottesdienst gefeiert. Wichtige Vertreter der katholischen, der evangelischen und der griechisch-orthodoxen Kirche haben den Gottesdienst gemeinsam veranstaltet. Normalerweise finden Gottesdienste der verschiedenen Kirchen des Christentums getrennt statt - nur zu besonderen Anlässen wird gemeinsam gefeiert. Zum einen wollten sie damit ein Zeichen setzen, dass sich an der Situation im Mittelmeer etwas ändern muss. Zum anderen forderten die Kirchenvertreter ziemlich deutlich von Politikerinnen und Politiker, etwas dagegen zu unternehmen, dass so viele Menschen auf dem Mittelmeer sterben.