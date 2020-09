logo! trifft "Graf Fidi"

"Graf Fidi" ist ein Rapper aus Berlin. In seinen Texten geht es häufig um ihn und sein Leben mit einer Behinderung. logo! hat er erzählt, was ihm die Musik bedeutet, was er damit bewirken kann und wie er überhaupt auf den Namen "Graf Fidi" gekommen ist.

