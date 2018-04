Mit seinem Lied "That’s What I Like" gewann Bruno Mars die Kategorie "Bester Song" und setzte sich zum Beispiel gegen den Sommerhit "Despacito" durch. Sein Album "24K Magic" wurde als das beste Album des Jahres ausgezeichnet. In einer seiner Dankesreden rief er begeistert: "Schau mich an Papa – ich bin jetzt bei den Grammys!"