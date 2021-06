Wer so richtig auf Nummer sicher gehen will, kann die Kleidung zusätzlich mit einem Anti-Insekten-Mittel besprühen. In einigen steckt der Wirkstoff DEET, der soll am besten gegen Grasmilben helfen. Allerdings sind größere Mengen davon nicht gut für die Gesundheit. Wer es lieber natürlich mag, kann auch Teebaumöl verwenden und zum Beispiel Arme und Beine damit einreiben. Wer von euch schon mal Teebaumöl gerochen hat, weiß Bescheid: Der intensive Geruch kann nicht nur für Grasmilben abschreckend sein ...