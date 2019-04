Ziel von Greenpeace ist es, mit abenteuerlichen Aktionen Umweltsünden bekannt zu machen. Bei solchen Aktionen setzen die Leute von Greenpeace, die "Aktivisten“ genannt werden, manchmal sogar ihr Leben aufs Spiel. Sie klettern zum Beispiel auf Atomkraftwerke oder fahren mit kleinen Schlauchbooten ganz nah an große Öl-Schiffe, um diese am Weiterfahren zu hindern. Wichtig ist den Greenpeace-Aktivisten, dass sie friedlich gegen Umweltsünden protestieren. Durch die Arbeit von Greenpeace erfahren weltweit viele Leute, was in Sachen Umwelt schief läuft und können selbst etwas dagegen unternehmen.