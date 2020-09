In der Europäischen Union (EU) gibt es die Regelung, dass Geflüchtete an den Außengrenzen der EU registriert werden sollen, also dass dort ihre Namen, Geburtsdaten und so weiter notiert werden sollen. Und dass sie dort ihren Antrag auf Asyl, also Schutz, stellen sollen. Außengrenzen sind Grenzen zu Ländern, die nicht Mitglied in der EU sind. Griechenland zum Beispiel hat eine EU-Außengrenze.

2015 wollten viele Menschen über die Türkei und Griechenland weiter in andere Länder der Europäischen Union (EU). Mit dem Abkommen wollte die EU vor allem erreichen, dass weniger Menschen unerlaubt in die EU einreisen. Tatsächlich kommen seitdem nur sehr wenige Menschen unerlaubt von der Türkei in die EU.