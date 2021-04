Die Polizei bewacht die Grenze zwischen den USA und Mexiko.

Als Donald Trump Präsident in den USA war, waren diese Regeln sehr streng. Alle Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern über Mexiko in die USA kommen wollten, sollten zum Beispiel sofort zurück in ihre Herkunftsländer geschickt werden.



Der jetzige Präsident Joe Biden war mit diesen Regeln nicht einverstanden und hat sie geändert. Er will, dass zumindest die Kinder und Jugendlichen und Familien vorerst in den USA aufgenommen werden.