Die 16-jährige Greta hat sich vorgenommen, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Aus Protest sitzt sie deshalb seit Monaten einmal pro Woche vor dem schwedischen Parlament in Stockholm, anstatt in die Schule zu gehen. So will sie die Politiker immer wieder daran erinnern, dass sie mehr Entscheidungen treffen müssen, die helfen, das Klima zu schützen. Mittlerweile gibt sie viele Interviews und wichtige Politiker hören ihr zu. Mit ihrem Schulstreik für das Klima hat sie viele junge Menschen auf der ganzen Welt motiviert, auch einmal pro Woche für das Klima zu protestieren. Auch in Deutschland demonstrieren seit Wochen Schüler und Studenten immer freitags für den Klimaschutz.