Gretas erstes Reiseziel ist New York in den USA. Dort will sie im September beim UN-Klimagipfel dabei sein. Dort treffen sich Regierungschefs, andere Politiker und Experten aus fast allen Ländern, um über das Thema zu beraten. Danach wird Greta weiterreisen, um im Dezember in Chile in Südamerika bei der Weltklimakonferenz dabei zu sein. Zwischen diesen Terminen will die 16-Jährige an Klimaprotesten teilnehmen und mit vielen Menschen über den Klimawandel und Klimaschutz sprechen.