Bisher ist keine Lösung in Sicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beide Seite dazu aufgerufen miteinander zu reden, um eine Lösung zu finden. Am Donnerstag wird sich Angela Merkel mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Frankreich treffen. Ein Thema wird bei den Gesprächen auch der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei sein. Auch die Europäische Union und die Schweiz versuchen, im Streit zu vermitteln.