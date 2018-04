Auch eine Erkältung kann unangenehm sein. Quelle: pr

Ein Virus ist ein winziger Krankheitserreger, den man nur unter einem Spezialmikroskop erkennen kann. Viren sind unterschiedlich gefährlich und übertragen sich auf unterschiedliche Art und Weise. Sowohl die Grippe- als auch die Schnupfen- und Erkältungsviren übertragen sich in Tröpfchen von Mensch zu Mensch. Das kann durch Husten oder Niesen passieren oder durch einfaches Händeschütteln. Deshalb stecken wir uns auch meist dort mit einem Virus an, wo viele Menschen zusammenkommen: in Schulen, Bussen oder Kaufhäusern.