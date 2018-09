Seit Herbst haben sich in Deutschland mehr als 119.000 Menschen mit der Grippe angesteckt. Gerade in diesen Wochen liegen besonders viele Menschen mit einer Grippe im Bett - die Grippewelle hat im Moment also wohl ihren Höhepunkt. Zu solch einer Grippewelle kommt es jedes Jahr in Deutschland. Während im Herbst die meisten eher nur eine Erkältung haben, verbreitet sich die Grippe oft erst im Januar. Im Unterschied zu einer Erkältung kommt die Grippe ganz plötzlich und ist eine viel schwerere Krankheit. Deshalb machen einige Menschen eine Grippeschutzimpfung. Eine solche Impfung schützt viele. Eine Garantie dafür, dass man sich wirklich nicht ansteckt, gibt es aber auch mit der Impfung nicht.