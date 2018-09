Eisberg in der Sonne vor Grönland Quelle: ZDF/Oliver Roetz

Die Erderwärmung macht sich in Grönland deutlich bemerkbar. Die eisbedeckte Insel ist so etwas wie das Thermometer der Erde: Wenn die Temperatur auf der Erde steigt, schmelzen die Eismassen der Insel. In den vergangenen Jahren sind die Eisgletscher immer kleiner geworden. Wo sich das Eis zurückgezogen hat, entstehen nun immer mehr Ackerflächen und Weideland.