Wie der Name "Vereinigtes Königreich" außerdem verrät, gibt es in Großbritannien eine Königsfamilie. Königin Elisabeth II. (die Zweite) ist das Staatsoberhaupt. Sie kann aber nicht alles alleine bestimmen, dafür gibt es gewählte Politiker. Die Königin arbeitet und lebt im Londoner Buckingham Palace. Hier verteilen sich 600 Zimmer auf drei Stockwerke. Besonders berühmt ist der Balkon an der Ostseite. Von hier aus winkt die Königsfamilie dem Volk bei wichtigen Anlässen zu. Übrigens liebt die Königin Hüte - und zwar so sehr wie Pferderennen!