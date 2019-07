Sie ist eine Partei in Großbritannien. Sie gilt als eine der ältesten Parteien in Europa. Übersetzt bedeutet ihr Name "konservative Partei". Konservativ bedeutet, dass es der Partei besonders wichtig ist, an Werten und Regeln festzuhalten, die es schon lange gibt. Die Mitglieder der Partei finden es zum Beispiel gut, dass es in Großbritannien immer noch eine Königin gibt. Die Mitglieder der Konservativen Partei werden auch "Torys" genannt.