Hitzerekord in Alaska

Eigentlich ist Alaska nicht gerade für heiße.Sommer bekannt. Denken Menschen an den nördlichsten Bundesstaat der USA, verbinden sie das eher mit kalten frostigen Wintern, Eis und Schnee. Doch vergangene Woche wurde es in Teilen Alaskas richtig heiß. In der Hauptstadt Anchorage zeigte das Thermometer mehr als 32 Grad an - so viel wie noch nie zuvor. Der alte Rekord dort lag bei etwa 29 Grad und wurde 1969 gemessen, also vor fünfzig Jahren.