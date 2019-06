Am Montag ist Andrea Nahles als Chefin der Partei SPD zurückgetreten. Seitdem wird viel darüber diskutiert, wie es mit der Regierung in Deutschland weitergeht. Denn: Die SPD bildet zusammen mit der CDU/CSU die Bundesregierung in Deutschland. Weil die SPD in der Krise steckt, steckt also auch die große Koalition aus CDU/CSU und SPD in der Krise.