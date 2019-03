Schon seit Jahren wird die Situation für die Menschen in Venezuela immer schwieriger. Sie finden keine Arbeit, in Krankenhäusern gibt es zu wenige Medikamente, viele haben nicht ausreichend zu Essen.



Nun sind seit einigen Tagen Teile des Landes ohne Strom. Restaurants und Geschäfte bleiben geschlossen. Bahnen fahren nicht. Auch viele Busse stehen still. Es kann nicht getankt werden, weil die Benzinpumpen an den Tankstellen ohne Strom nicht funktionieren. Mit dem Handy telefonieren oder ins Internet gehen, ist nur hier und da möglich. Das Netz fällt oft aus. Auch in einigen Krankenhäusern sorgt der Stromausfall für große Probleme, da wichtige Geräte und Maschinen nicht mehr funktionieren. Auch frisches Leitungswasser gibt es kaum noch. In der Hauptstadt Caracas holen die Menschen Wasser aus einem verdreckten Fluss.