Ein großes Problem ist, dass Elektroschrott häufig nicht richtig entsorgt wird. Er wird also nicht zu speziellen Sammelstellen gebracht, sondern einfach in den Müll geworfen. Dabei werden wertvolle Materialien verschwendet, denn in vielen Elektrogeräten stecken zum Beispiel Silber, Kupfer und Gold. Zwar immer nur in kleinen Mengen, aber insgesamt kommt trotzdem ganz schön viel zusammen. Die Forscher haben herausgefunden, dass diese Materialien in den entsorgten Geräten insgesamt einen Wert von etwa 55 Milliarden Dollar, also fast 47 Milliarden Euro, haben - das ist ziemlich viel Geld für einen Haufen Müll.