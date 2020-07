Genauer gesagt um 1,8 Billionen Euro. Ausgeschrieben 1 800.000.000.000 Euro. Zum einen müssen Politikerinnen und Politiker festlegen, wie viel Geld die Europäischen Union (EU) generell in den nächsten Jahren ausgeben soll und natürlich auch für was.

Zum anderen möchte die EU ihren Mitgliedsstaaten in der Corona-Krise helfen. Das Geld soll vor allem der Wirtschaft in der EU helfen. Durch das Coronavirus mussten

Geschäfte und Cafés schließen. Aber auch viele Firmen haben ihre Aufträge verloren. Weil sie kein Geld mehr verdienen konnten, haben sie viele Schulden gemacht. Insgesamt geht es dadurch der Wirtschaft in der EU gerade schlecht.