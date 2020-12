In der Grube Messel in der Nähe der hessischen Stadt Darmstadt wurden bis jetzt mehrere 10.000 Fossilien gefunden, dass sind extrem viele. Diese sind sehr alt - manche von ihnen lebten vor 48 Millionen Jahren! Durch solche Funde bekommen Menschen heutzutage einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt der Urzeit. Die Fossilien der Grube Messel sind besonders gut erhalten.