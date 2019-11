In einem Bergwerk in Teutschenthal in Sachsen-Anhalt hatte es am Freitagmorgen eine Verpuffung, also eine schwache Explosion, gegeben. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. 36 Bergleute saßen aber mehrere Stunden unter Tage fest. Sie hatten sich in einem Schutzraum in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte die Menschen dann nach und nach an die Oberfläche zurückbringen.