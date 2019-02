Großbritannien ist seit vielen Jahren EU-Mitglied.

Quelle: dpa

Viele Briten waren von Anfang an keine Fans der Europäischen Union. Ihr Wunsch: Das Vereinigte Königreich soll unabhängig sein. Das heißt, sie wollen nicht, dass sich ein anderes Land in die Entscheidungen des Vereinigten Königreichs einmischen kann. In der EU müssen sich Länder aber oft absprechen und viele Entscheidungen gemeinsam treffen.



Als die Unzufriedenheit mit der EU immer größer wurde, hatte sich der damalige Regierungschef David Cameron entschieden, die Briten im Juni 2016 über den Brexit abstimmen zu lassen.